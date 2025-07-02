Женщина и ребенок получили ожоги после взрыва газового баллона в российском регионе

В Ингушетии женщина и ребенок получили ожоги из-за взрыва газового баллона

В Ингушетии взорвался газовый баллон, травмировавший женщину и ребенка. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел 28 июня в селе Инарки. Женщина использовала портативный газовый баллон для горелки, чтобы опалить кур, однако в какой-то момент произошел взрыв. Из-за этого загорелся натяжной потолок. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара хозяйка и ребенок получили ожоги.

Пострадавших экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, подробной информации об их состоянии не поступало. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание — на месте работали десять спасателей и две единицы спецтехники.

До этого в Копейске мужчина нес коробку, которая внезапно взорвалась — что находилось внутри, неизвестно. В результате взрыва он получил тяжелые травмы. Обе кисти рук оказались разорваны.

Ранее беременная россиянка попала в больницу после взрыва блендера в руках.