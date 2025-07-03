Пара отсудила у МВД компенсацию из-за ошибки в загранпаспорте

«РГ»: семья отсудила у МВД компенсацию за ошибку в паспорте, сорвавшую отпуск

Суд в Краснодарском крае встал на сторону женщины, которой помешала уехать в Таиланд ошибка в загранпаспорте. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на судебное решение.

По данным издания, в графе «пол» в загранпаспорте жены было указано «м», поэтому пограничники ее не пропустили. В результате отпуск семейной пары был сорван, так как улететь в Таиланд они не смогли.

Отмечается, что суды первой и второй инстанции постановили, что МВД должно компенсировать мужу и жене путевки в размере 206 тысяч рублей и моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей.

Паспортный стол оспорил решение судов, указав, что женщина сама должна была изучить документ и убедиться, что ошибок нет. Но кассационный суд не посчитал такой довод убедительным.

«Ошибка в графе «пол» при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (пункт 147.3 Административного регламента МВД)», — сообщили в суде.

Также суд постановил, что взыскание расходов на мужа, в чьих документах ошибок не было, является правомерным: тур покупался для празднования 8 Марта, а без супруги смысл поездки пропадал.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы главного управления по вопросам миграции МВД России сообщало, что российский паспорт нужно заменить в течение 90 дней в случае изменения внешности и еще в ряде случаев.

Ранее стало известно, что МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.