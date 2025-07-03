Концерт Эмина Агаларова в Светлогорске перенесли на год на фоне скандала с Баку

Концерт Emin в РФ перенесен на год на фоне обострения отношений Баку и Москвы

Концерт азербайджанского и российского певца Эмина Агаларова (Emin), который был запланирован на 6 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске, перенесли на год в связи с «обстоятельствами непреодолимой силы». Об этом сообщили РИА Новости организаторы концерта.

По данным концертной площадки «Янтарь-Холл», теперь мероприятие состоится через год — 6 июля 2026 года.

«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете», — сказали организаторы.

Организаторы концерта уточнили агентству, что все билеты будут возвращены покупателям.

Эмин Агаларов — уроженец Азербайджана. В России он владеет крупным бизнесом, в том числе городом-курортом Sea Breeze Resort, сетями Fitness by Emin Agalarov и Agalarov Rest. Агаларов — председатель правления Азербайджано-Российского делового совета. Девять лет он состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева. У экс-супругов трое общих детей.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что россияне не отказываются от турпоездок в Азербайджан.