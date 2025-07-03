Стало известно, что россияне не отказываются от турпоездок в Азербайджан

ТАСС: российские туристы не отказываются от поездок в Азербайджан

Россияне не отказываются от туристических поездок в Азербайджан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских туроператоров.

Как уточняет агентство, туры в Азербайджан продаются, а россияне продолжают посещать республику.

Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Азербайджан на данный момент времени «не является безопасной страной для граждан России». Так он прокомментировал сообщение посольства России об обращениях по поводу применения насилия к россиянам в Азербайджане.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

2 июля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила посещение арестованных российских журналистов. Дипломат отметила, что ведомство остается на связи с посольством.

Ранее МИД России запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов.