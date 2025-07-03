На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители российского региона остались без лекарств от рассеянного склероза

ЕАН: жители Екатеринбурга на месяц остались без лекарств от рассеянного склероза
close
Depositphotos

В Екатеринбурге жители на месяц остались без лекарства «Тимексон», которое применяется для лечения рассеянного склероза. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на читателя.

Он рассказал, что его супруге, которая страдает от болезни, выписали рецепт на препарат в начале июня. Однако в государственных аптеках, где его выдают, заявили об отсутствии препарата. Приобрести лекарство за свои деньги также сложно, потому что его продают только под заказ. В Минздраве обещали, что «Тимексон» появится в аптеках в ближайшее время.

«Прошло уже несколько дней, но лекарства так и нет. Всем, кто разбирается в теме, известно, что другого эффективного препарата от рассеянного склероза нет. В центральной аптеке сказали, что «Тимексон» сейчас ждут около сотни человек», — сказал местный житель.

В аптеке на Вайнера, 8, заявили, что препарат обещали завести в конце месяца, однако, сроки сдвинули. Теперь поставку ожидают до 15 июля.

Международная группа ученых из США и Китая до этого создала искусственный белок, избирательно отключающий «бунтующие» иммунные клетки. Сбои в их работе приводят к развитию диабета 1 типа и других аутоиммунных заболеваний.

Ранее был назван неочевидный метод профилактики деменции у пожилых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами