Жители российского региона остались без лекарств от рассеянного склероза

В Екатеринбурге жители на месяц остались без лекарства «Тимексон», которое применяется для лечения рассеянного склероза. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на читателя.

Он рассказал, что его супруге, которая страдает от болезни, выписали рецепт на препарат в начале июня. Однако в государственных аптеках, где его выдают, заявили об отсутствии препарата. Приобрести лекарство за свои деньги также сложно, потому что его продают только под заказ. В Минздраве обещали, что «Тимексон» появится в аптеках в ближайшее время.

«Прошло уже несколько дней, но лекарства так и нет. Всем, кто разбирается в теме, известно, что другого эффективного препарата от рассеянного склероза нет. В центральной аптеке сказали, что «Тимексон» сейчас ждут около сотни человек», — сказал местный житель.

В аптеке на Вайнера, 8, заявили, что препарат обещали завести в конце месяца, однако, сроки сдвинули. Теперь поставку ожидают до 15 июля.

Международная группа ученых из США и Китая до этого создала искусственный белок, избирательно отключающий «бунтующие» иммунные клетки. Сбои в их работе приводят к развитию диабета 1 типа и других аутоиммунных заболеваний.

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