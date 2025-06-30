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Ученые совершили прорыв в лечении диабета, гепатита и рассеянного склероза

Cell: разработан белок, избирательно отключающий опасные иммунные клетки
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Shutterstock

Международная группа ученых из США и Китая создала искусственный белок, избирательно отключающий «бунтующие» иммунные клетки. Сбои в их работе приводят к развитию диабета 1 типа и других аутоиммунных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Команда сконструировала антитело под названием BiTS (LAG-3/TCR Bispecific T cell Silencer). Этот элемент действует как «молекулярный выключатель», избирательно подавляя активность опасных Т-клеток, не затрагивая остальную иммунную систему.

Ключевое открытие заключалось в том, что контрольная точка LAG-3 эффективно подавляет Т-клетки только при непосредственной близости к Т-клеточному рецептору (TCR). Ученые создали антитело, которое связывает LAG-3 и TCR одновременно, усиливает их естественное взаимодействие и блокирует активацию аутоагрессивных Т-клеток.

Этот механизм позволил избежать побочных эффектов, характерных для существующих иммуносупрессоров, которые ослабляют всю иммунную систему.

В экспериментах на мышах BiTS продемонстрировал высокую эффективность против диабета 1 типа, аутоимунного гепатита и рассеянного склероза, защитив инсулин-продуцирующие клетки, уменьшив повреждения печени и остановив развитие симптомов заболеваний.

Новый подход может стать прорывом в лечении аутоиммунных заболеваний, для которых до сих пор не существует эффективной терапии. В отличие от существующих методов, BiTS избирательно действует только на опасные Т-клетки и обладает минимальными побочными эффектами, подчеркнули исследователи.

Клинические испытания BiTS-терапии на людях планируют начать в ближайшие годы.

Ранее ученые нашли новую причину развития рассеянного склероза.

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