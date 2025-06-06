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Назван неочевидный метод профилактики деменции у пожилых

Врач Хоружая: бег помогает в профилактике деменции и рассеянного склероза

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Бег, как и любая другая физическая активность, напрямую влияет на когнитивное здоровье и считается отличным методом профилактики деменции и рассеянного склероза у пожилых людей, рассказала «Газете.Ru» эксперт социального проекта Деменция.net, врач, младший научный сотрудник Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Анна Хоружая.

«Основной механизм действия — усиление нейропластичности. Бег, плавание, езда на велосипеде и другие виды аэробных нагрузок укрепляют связи между нейронами и способствуют созданию новых. Регулярные пробежки усиливают приток крови к областям мозга, ответственным за запоминание — гиппокампу и поясной извилине. Исследования показывают, что такая активность защищает ЦНС и головной мозг от ряда серьезных заболеваний, в числе которых деменция и даже рассеянный склероз», — рассказала специалист.

Кроме того, по словам врача, даже легкая пробежка увеличивает выработку BDNF — это белок, нейротрофический фактор роста, который стимулирует и поддерживает развитие нейронов, за счет чего играет решающую роль в пластичности мозга.

«Вещество стимулирует рост нервных отростков и способствует образованию новых нервных клеток. Белок BDNF поддерживает здоровье существующих нейронов, но также благодаря ему становится возможным рост новых нервных связей, что очень важно для сохранения когнитивных функций: памяти, мышления, внимания и других», — поясняет Хоружая.

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