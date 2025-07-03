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Умер ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов

Ушел из жизни ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов
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Telegram-канал «Радио «Комсомольская правда»»

Умер журналист и ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал радиостанции.

«Миша был не просто голосом радио «КП». Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции. Именно Антонов 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM произнес: «Здравствуйте-здравствуйте, друзья в эфире радио «Комсомольская правда», — говорится в сообщении.

Антонов мог и не попасть в журналистику. Получив медицинское образование, он работал фельдшером, после чего прошел службу в армии в Чечне в медицинской роте.

В эфире «Комсомольской правды» Антонов вел программы «Дежавю», «Был бы повод» и «Настоящий хит-парад». Кроме того, в публикации Радио «Комсомольская правда» сообщается, что именно ведущий незамедлительно вышел в эфир радиостанции ранним утром 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО).

До этого в Италии на 60-м году жизни скончался известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев. В разные годы он работал на радио «Эхо Москвы», вел популярную программу «Пресс-экспресс», а также вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

Ранее умер известный американский телеведущий Джон Бренкус.

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