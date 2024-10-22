Умер российский телеведущий Андрей Егоршев

В Италии на 60-м году жизни скончался известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев. Об этом сообщила его жена Мария в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Журналист умер 19 октября в городе Ламеция-Терме.

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала его супруга.

О причинах смерти не сообщается.

Андрей Егоршев родился в 1965 году в Жуковском. С 1990 года работал на радио «Эхо Москвы». В 1993 году окончил факультет журналистики МГУ. До этого учился на мехфаке МИИГА, но не окончил его.

С 1992 по 1999 год вел популярную программу «Пресс-экспресс, сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Егоршев считается одним из создателей жанра «обзор прессы».

Журналист также вел программу «Обозреватель» на НТВ и пресс-обзор на канале «Вести» (нынешнее название — «Россия 24»). С 2012 по 2015 год он преподавал в РГГУ, после — занимался преимущественно бизнесом.

Ранее умер ведущий КВН Александр Масляков.