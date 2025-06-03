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Умер известный американский телеведущий Джон Бренкус

Известный телеведущий Джон Бренкус покончил с собой в 54 года
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Willy Sanjuan/AP

Американский режиссер, продюсер, автор и ведущий телепрограмм Джон Бренкус умер 31 мая в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на его странице в соцсети X.

В сообщении сказано, что телеведущий покончил с собой.

Джон Бренкус родился в 1971 году в Вашингтоне, вырос в штате Вирджиния. В начале своей карьеры Бренкус снял множество короткометражных фильмов и музыкальных клипов. Позже он посвятил себя написанию сценариев, продюсированию и режиссуре фильмов и телепередач.

Самый известный проект Бренкуса — программа Sport Science, которая выиграла несколько премий «Эмми». В ней исследуются научные и инженерные аспекты, лежащие в основе спортивных достижений.

Также в 2010 году Бренкус написал книгу «Точка совершенства». В ней он попытался выяснить, каковы абсолютные пределы человеческих возможностей в разных видах спорта. Для этого автор провел подробный анализ большого количества спортсменов.

Ранее умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» и «Чуда на Гудзоне» Валери Махаффи.

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