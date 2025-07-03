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Ученые раскрыли связь между диетами и депрессией

Pravda.Ru: диеты могут стать причиной депрессии
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Диеты могут стать причиной развития депрессии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующие исследования ученых.

По их словам, рацион питания с низким содержанием калорий может приводить к дефициту белка и витаминов, что негативно сказывается на состоянии людей.

«Диеты с ограничением калорий связывают еще и с более высокими показателями когнитивно-аффективных симптомов (мера связи между мыслями и чувствами), в то время как диеты с ограничением питательных веществ были связаны с более высокими показателями соматических симптомов (чрезмерный стресс и беспокойство по поводу физических симптомов)», — отметили в сообщении.

Ученые уточнили, что подобные эффекты более характерны для мужчин. Кроме того, они могут появиться у людей с лишним весом или ожирением.

Доктор Дмитрий Яранов, кардиохирург из США (Теннесси), до этого заявил, что отказ от углеводов в пользу продуктов животного происхождения (кето-диета или диета хищника) может повысить риск сердечного приступа в молодом возрасте. Особенностью кето-диеты является использование организмом в качестве энергии кетонов. Это органические вещества, которые вырабатываются при сильном ограничении в рационе углеводов. Такой эффект достигается при отказе от фруктов, овощей, круп, хлеба и кондитерских изделий в пользу мяса, яиц и сливочного масла.

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