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Врач назвал диету, грозящую инфарктом в молодом возрасте

Daily Mail: кетогенная диета может повысить риск инфаркта в молодом возрасте
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Shutterstock

Отказ от углеводов в пользу продуктов животного происхождения (кето-диета или диета хищника) может повысить риск сердечного приступа в молодом возрасте. Об этом рассказал доктор Дмитрий Яранов, кардиохирург из США (Теннесси). Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Особенностью кето-диеты является использование организмом в качестве энергии кетонов. Это органические вещества, которые вырабатываются при сильном ограничении в рационе углеводов. Такой эффект достигается при отказе от фруктов, овощей, круп, хлеба и кондитерских изделий в пользу мяса, яиц и сливочного масла.

Некоторые исследования показали, что кето-диета помогает избавиться от лишнего веса без сильного чувства голода. Однако, по словам доктора Яранова, этот тип питания обладает рядом серьезных недостатков.

«Высокобелковая диета может приводить к сердечным приступам у, казалось бы, здоровых пациентов в возрасте 35 лет», — заявил эксперт.

Специалист отметил, что длительное соблюдение экстремальных ограничительных диет, таких как кето, может привести к резкому повышению уровня холестерина в крови, повреждению кровеносных сосудов, хроническому воспалению и сужению артерий. Эти факторы выступают главными провокаторами сердечного приступа и инсульта.

«Красное мясо и продукты животного происхождения, такие как сыр и сливочное масло, также содержат много насыщенных жиров. Их избыток в рационе может привести к образованию бляшек в артериях», — добавил доктор Яранов.

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