Названы породы собак, которые лучше всего подходят для жизни в квартире

Собаки породы ши-тцу и мопс лучше всего подойдут для жизни в квартире, потому что они не склонны к шуму и легко адаптируются к ограниченному пространству. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, они советуют обратить внимание на французских бульдогов, которые имеют спокойный нрав и на требуют чрезмерных нагрузок. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель тоже впишется в формат квартирной жизни, он хорошо ладит с людьми и другими животными.

«Не стоит забывать и о метисах. Многие собаки из приютов обладают не меньшими достоинствами: они благодарны, преданны и быстро привыкают к новым условиям. Главное — терпение, любовь и немного времени на адаптацию», — добавили в сообщении.

До этого кинологи говорили, что афганская борзая является одной из самых ленивых и независимых собак, которые плохо поддаются обучению командам. По их словам, это очень упрямая порода, которая редко реагирует на команды. Кроме того, личный комфорт любят басенджи и пекинес. Игнорировать команды могут английский бульдог, русская борзая, бигль и бассет-хаунд.

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