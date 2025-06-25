Россиянам назвали самые спокойные породы маленьких собак

Перед тем, как завести собаку, важно выбрать породу, ориентируясь не только на внешние критерии, но и на темперамент. Так, среди небольших пород есть как более, так и менее спокойные собаки, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Спокойным нравом отличаются в первую очередь гаванские бишоны. Это собаки флегматики, которые любят активный досуг, прогулки, но при этом покладисты, преданны и спокойны при правильном воспитании. Они достигают в росте 23-27 см, весят 3,6-6,8 кг, а также легко подстраиваются под график и ритм хозяина.

Малышки мальтезе – это очень сообразительные и чувствительные к настроению хозяина собаки. Их можно не выгуливать очень долго, так как нагрузку они получают достаточно быстро. В росте они достигают 20-25 см, весят 1,8-3,6 кг.

Домоседами со спокойным характером считаются и выведенные в Китае пекинесы, которые достигают в росте 15-23 см, а весят 3,2-6,4 кг.

Кроме того ,в числе спокойных представителей маленьких пород собак специалисты называют тибетского спаниеля, бишон фризе, болонку и итальянскую болонку. Если же нужна собака чуть крупнее, то спокойным нравом отличаются мопсы, французские бульдоги, бостон-терьеры, бассет–хаунды и другие породы.

До этого ветеринары рассказали, что собаки некоторых пород, которые обладают спокойствием, терпимостью и уважением к личному пространству, в том числе золотистый ретривер, хорошо ладят с кошками. Также дружелюбным характером обладают пудель, бишон-фризе, лабрадор-ретривер, кавалер кинг чарльз спаниель и боксер но важно социализировать их с детства.

Ранее кинологи назвали самые ленивые и независимые породы собак.