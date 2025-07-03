Москвичей предупредили о начале потепления

Летняя погода вернется в Москву в четверг, 3 июля. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью «Радио 1».

По его словам, температура в столице была приближена к средним показателям сентября. Он отметил, что жители города практически побывали в осени.

«Уже сегодня погода начинает меняться, этот минусный дождливый циклон уходит в районы Средней Волги. Атмосферное давление уже растет, на небе виднеются прояснения, дожди будут кратковременными», — заявил Леус.

Синоптик добавил, что в четверг, 3 июля, столбики термометров поднимутся до 25℃. В пятницу и субботу погода будет прохладной, без осадков. В воскресенье ожидается температура воздуха в районе 20℃.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе со следующей недели начнет заметно теплеть, количество осадков снизится, а солнечная погода будет наблюдаться все чаще.

На завтра, 4 июля, синоптик спрогнозировал жителям столицы хорошую теплую погоду, отметив, что в то же время без капризов не обойдется — прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди.

Ранее Путин пошутил о погоде в Москве.