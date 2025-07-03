Атвоэксперт раскрыл цель повышения утильсбора на иномарки

В России планируют повысить утильсбор на иномарки с мощностью мотора от 160 лошадиных сил. Главная цель этого решения — получить больше средств на поддержку автомобилей отечественного производства, объяснил 360.ru руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин.

Новые меры отразятся на покупателях таких машин, как Geely Monjaro, Geely Tugella, Knewstar 001, Chery Tiggo 7, TANK 300, 500 и 700, привел пример специалист. По его словам, это авто можно отнести к пограничным между экономвариантом и премиальными моделями. То есть повышенным сбором обложат иномарки и низшего класса, и более дорогие модели, поэтому затронут эти меры довольно большой спектр машин.

Вводится такая ставка ради поддержки российского автопрома, так как в стране фактически перекроют кран параллельного импорта. При этом россиянам можно не опасаться резкого скачка цен — это коснется в первую очередь тех автовладельцев, которые пригоняют машины из-за рубежа, подчеркнул Кисенков.

«Процедура занимает в среднем 45-60 дней. Поэтому резкого скачка цен после принятия закона не произойдет, это будет происходить постепенно», — отметил специалист, пояснив, что вводится утильсбор по государственной программе поддержки спроса на автомобили, которая подразумевает внимание к российскому производителю.

Напомним, Минпромторг РФ намерен распространить коммерческий утильсбор на автомобили с моторами от 160 л.с., которые физлица завозят для себя из-за границы. По словам экспертов, россиянам, которые сейчас завозят иномарки из других стран, нужно готовить огромные суммы, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Путин рассказал, зачем в России повысили утильсбор на автомобили.