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Власти Нижегородской области объяснили проблемы с интернетом

В Нижегородской области ухудшилась связь из-за защиты от беспилотников
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Администрация Нижегородской области объяснила ситуацию с перебоями в работе интернета и связи мерами безопасности. Сообщение об этом появилось во «ВКонтакте».

Как сообщили представители правительства области, сбои связаны с усилением защиты от возможных атак беспилотников. Согласно официальной информации, уровень сигнала сотовых вышек временно снижается, чтобы дроны не могли использовать их как ориентиры. Такие меры, по словам властей, принимаются для обеспечения безопасности населения.

Жители Нижегородской области пожаловались в соцсетях на нестабильную мобильную связь и проблемы с интернетом, которые продолжаются уже третий день. Люди сообщают о трудностях с оплатами через СБП, вызовом такси, доставкой и записью к врачу.

На днях сразу в 16 регионах России фиксировались сбои в работе мобильного интернета, в том числе в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Татарстан, Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Ранее сообщалось, что россиян не будут оповещать об отключении интернета.

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