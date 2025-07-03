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Россиянам рассказали, как провести летний детокс

Врач Джутова: летом стоит есть больше овощей и легких белков
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Летом организму сложнее переваривать тяжелую пищу, поскольку обмен веществ замедляется, аппетит снижается, а потребность в жидкости возрастает. Следует перейти на более легкие продукты, устроив себе своего рода детокс. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Она отметила, что упор стоит делать на сезонных продуктах, выращенных в нашем климате, поскольку их срывают на пике зрелости и не подвергают длительной транспортировке и хранению.

«Такой детокс не означает строгий пост или резкое голодание, а предполагает отказ от сахара, алкоголя, копченостей, фастфуда, насыщенных жиров; акцент на растительные продукты: салаты, тушеные и сырые овощи, ягоды, фрукты; умеренное потребление легких белков (рыба, курица, яйца, творог, бобовые); обильное питье», — объяснила специалист.

Она добавила, что важен и размеренный ритм жизни: больше сна, прогулок, физической активности.

Диетолог Наталья Павлюк до этого посоветовала россиянам не толстеть в отпуске. Эксперт пояснила, что каждый набор веса и его снижение сопровождается потерей мышечной массы, что негативно сказывается на обмене веществ.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут избежать обезвоживания.

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