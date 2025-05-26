На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали не толстеть в отпуске

Диетолог Павлюк: в отпуске не стоит набирать лишний вес
close
Depositphotos

В отпуске хочется отдохнуть, насладиться вкусной едой и напитками, однако стоит постараться не набирать лишний вес. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала диетолог Наталья Павлюк.

Она пояснила, что каждый набор веса и его снижение сопровождается потерей мышечной массы, что негативно сказывается на обмене веществ.

«Мы едем плавать и гулять, и можно ездить и не набирать вес», — сказала специалист.

Если же на весах показатели все-таки увеличились, она посоветовала не садиться на строгую диету, а постепенно снизить калорийность рациона.

Врач-психотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Оксана Садыкова до этого объяснила, почему после отпуска ухудшается самочувствие.

По ее словам, постотпускной синдром — это состояние временной адаптации, которое проявляется ощущением физической усталости, снижением настроения и мотивации, концентрации внимания, чувством тоски по отпуску, раздражительностью, головными болями, чувством тяжести в желудке, изменением аппетита и стула (чаще задержками стула), недостатком или избыточностью сна.

При этом она подчеркнула, что данный синдром не является клинической депрессией и проходит спустя 1–2 недели.

Ранее стало известно, где москвичи будут проводить летний отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами