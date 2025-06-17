В Тюмени на видео попало жестокое избиение врача в местной больнице

В тюменской больнице конфликт между двумя пациентами и врачом закончился дракой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местные паблики.

На кадрах с места инцидента заметно, как около одного из кабинетов стоит толпа людей. Предположительно, потасовка началась внутри, затем продолжилась уже в коридоре, на глазах у очевидцев.

«Двое пациентов напали на врача прямо во время выполнения им своих обязанностей. Врач пришел, чтобы помочь. А получил удары, угрозы», – сообщается в публикации.

Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

Сейчас пострадавшему медику оказывают всю необходимую помощь. Ситуация на контроле у Депздрава региона.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего. Виновные понесут ответственность в соответствии со степенью тяжести причиненного вреда.

Ранее пациент петербургской больницы избил лечащего врача лопатой.