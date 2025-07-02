Россиянам рассказали об опасности хранения в доме электросамокатов

Хранить дома электросамокаты и электровелосипеды крайне опасно, так как они, по сути, являются бомбами замедленного действия, способными спалить квартиру, рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Особенно опасно повреждение блока питания, о чем многие люди даже не задумываются, спокойно роняя их и подбирая, предупредил он в беседе с НСН.

Так он прокомментировал случай в Ростове-на-Дону, где вспыхнувший электровелосипед едва не спалил квартиру. Сообщалось, что семья, живущая в одном из домов на улице Берберовской, собиралась на работу, когда велосипед начал вести себя странно. После этого его вытащили на лестничную площадку, где произошло «основное файер-шоу». По мнению Муртазина, это случилось из-за повреждения ячейки аккумулятора, что случается, если самокат или велосипед ронять.

«Заряжать их можно от обычной розетки 220 вольт. Однако процесс идёт зачастую шесть-семь часов. Блок зарядный массивный, нагревается сильно, дальше идёт воспламенение, что может привести к пожару в квартире», — объяснил эксперт.

Особой проблемой он назвал нехватку в России сервисных центров для ремонта таких средств индивидуальной мобильности, а также слишком безответственное отношение со стороны владельцев, которые не придают значения повреждениям устройств. Муртазин призвал при малейшем сомнении прекратить использование техники и отнести её в сервисный центр.

«У многих производителей самокатов и электровелосипедов, к сожалению, таких центров нет вообще, либо они есть только в крупных городах. До покупки люди об этом не думают, а потом остаются один на один с возникшими проблемами», — констатировал аналитик.

Ранее в Москве 30 тысячам людям запретили кататься на электросамокатах.