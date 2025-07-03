Врач рассказал о самых частых травмах на даче

Врач Литвиненко: травмы от электроинструментов чаще всего получают на даче

Наиболее распространенными травмами на даче являются те, которые можно получить при использовании электроинструментов. Об этом «Москве 24» рассказал врач-травматолог Андрей Литвиненко.

Так, например, травмы ног из-за лески и переломы от запутывания в проводах можно получить во время покоса травы электрокосилкой. Чтобы не допустить этого, эксперт призвал соблюдать технику безопасности и не забывать отдыхать.

«При работе с электроприборами обязательно нужно надевать защитные очки и перчатки. На корпусах приборов с высокими оборотами (например, циркулярной пилы) есть специальные кожухи, но их часто снимают — так удобнее менять насадки. Однако из-за этого можно получить травму. Также необходимо делать перерывы в работе, потому что от усталости можно не заметить возможную опасность», — подчеркнул Литвиненко.

Если человек получил травму, важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркнул, что это касается и небольших ссадин, потому что они могут грозить развитием столбняка.

Травматолог-ортопед ГУТА КЛИНИК Михаил Хмыров до этого рассказал «Газете.Ru» о самых частых травмах, которые встречаются в летний сезон на дачах. По его словам, работа в огороде может закончиться различными проблемами: от простых ссадин, порезов, заноз до серьезных — переломов, вывихов, поврежденных конечностей, термических и химических ожогов.

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