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В Гидрометцентре рассказали о скором потеплении в Москве и Подмосковье

Гидрометцентр: в Москву и Подмосковье начнет постепенно возвращаться тепло
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве и Подмосковье начнется постепенное потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

В метеорологической службе указали, что после нескольких дней осенней погоды 2 июля воздух в столице прогреется до +20°C, а в области — до +21°C. При этом сообщается, что местами будет лить дождь и ветер до 15 м/с.

«В ночь на четверг, 3 июля, тоже не исключены осадки, но воздух должен прогреться до 15 градусов выше нуля», — говорится в материале.

Сообщается, что днем четверга воздух в Москве потеплеет до +24...+26°C, в то время как в Подмосковье — до +27°C. По данным метеорологов, в ближайшие сутки погода в Центральной России будет зависеть от тыла глубокого циклона, а в четверг погоду определит гребень антициклона с юго-запада.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что купальный сезон в Москве на следующей неделе не наступит. Он отметил, что в Москве сейчас температура воды достигает всего +17°C. Между тем купальный сезон в столице прервался, когда температура воды была +20...+22°C. На следующей же неделе температура в водоемах не поднимется даже до +20°C.

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