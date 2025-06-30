На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка

Экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова заочно арестовали по делу о мошенничестве
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера Центрального банка России Дмитрия Рубинова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Срок исчисляется с момента передачи Рубинова Д.Г. правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в суде.

По данным следствия, Рубинова подозревают мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2020 году Рубинов организовал преступную группу, участники которой, переодевшись в полицейских, похитили жену, дочь и двухлетнего ребенка бизнесмена Максима Пивоварова. По версии следствия, это было сделано для давления на предпринимателя с целью завладения активами на 6 млрд рублей, выведенными из якутского банка «Таатта».

Пятеро предполагаемых похитителей уже предстают перед Хамовническим судом Москвы. Сам Рубинов, по данным СМИ, в настоящее время находится в Израиле, где развивает ИТ-проекты. Его доля в компании CyTek оценивается в $230 млн.

Бывший банкир с 2022 года объявлен в международный розыск.

Ранее бывшему банкиру Пугачеву вынесли приговор за хищение 28 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами