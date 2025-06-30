Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего топ-менеджера Центрального банка России Дмитрия Рубинова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Срок исчисляется с момента передачи Рубинова Д.Г. правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в суде.

По данным следствия, Рубинова подозревают мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в 2020 году Рубинов организовал преступную группу, участники которой, переодевшись в полицейских, похитили жену, дочь и двухлетнего ребенка бизнесмена Максима Пивоварова. По версии следствия, это было сделано для давления на предпринимателя с целью завладения активами на 6 млрд рублей, выведенными из якутского банка «Таатта».

Пятеро предполагаемых похитителей уже предстают перед Хамовническим судом Москвы. Сам Рубинов, по данным СМИ, в настоящее время находится в Израиле, где развивает ИТ-проекты. Его доля в компании CyTek оценивается в $230 млн.

Бывший банкир с 2022 года объявлен в международный розыск.

Ранее бывшему банкиру Пугачеву вынесли приговор за хищение 28 млрд.