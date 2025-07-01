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Названа причина рекордной жары в Европе

Кондиционеры объявили виновниками рекордной жары в Европе
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Shutterstock/M-Production

Западная Европа столкнулась с аномальной жарой: в некоторых регионах температура воздуха достигает почти 50°C. В связи с этим в Европе развернулась кампания против использования кондиционеров, которые традиционно считаются эффективным средством для борьбы с жарой, пишет Forbes.

В Испании был побит национальный рекорд максимальной температуры, зафиксированной в 1965 году в Севилье (45,2°C). В субботу в Гренаде, в провинции Андалузия, температура поднялась до 46°C. В Португалии на этой неделе ожидается до 44°C.

Италия также страдает от жары. Сообщается, что для оказания оперативной помощи медицинские бригады постоянно дежурят вблизи туристических мест в Милане, Риме, Венеции и Флоренции. Несмотря на это, местные службы здравоохранения зафиксировали увеличение количества тепловых ударов на 10%. По словам вице-президента Итальянского общества оказания неотложной помощи Марио Гуарино, «тепловые удары чаще всего происходят в городах с высокой температурой и повышенной влажностью».

Во Франции ситуация с экстремальной жарой осложняется тем, что учебный год еще не завершен. Нахождение большого числа учеников в одном классе при высокой температуре воздуха может негативно сказаться на их состоянии.

До этого сообщалось, что энергосети в Европе могут пострадать из-за приближающегося пика аномальной жары.

Ранее синоптик предупредил о жаркой погоде на Урале и Дальнем Востоке.

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