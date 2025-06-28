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Синоптик предупредил о жаркой погоде на Урале и Дальнем Востоке

Вильфанд: на Урале и Дальнем Востоке будет на 5-10°C теплее нормы
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в регионах Урала и Дальнего Востока прогнозируется температура на 5-10°C выше нормы.

«В Ненецком автономном округе, а это самое северное побережье Баренцева моря, температура будет на 7-8 градусов выше нормы с 30 июня по 2 июля, значения будут в диапазоне 23-26 градусов», — пояснил синоптик.

Он добавил, что даже на севере республики Коми будет до +25... +26°C, а в Ханты-Мансийском автономном округе будет на 5-6°C выше нормы, в диапазоне +26... +30°C.

Также в Забайкальском крае температура в ближайшие дни будет на +5... +8°C выше нормы и ее максимальное значение составит +25... +28°C.

До этого Вильфанд говорил, что погода 1 июля в европейской части РФ будет самой холодной в XXI веке.

В выходные в Москве и соседних областях осадков не ожидается, температура будет в районе +22°C, но уже во второй половине дня в воскресенье начнется похолодание и пойдет дождь.

Ранее на Земле началась магнитная буря.

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