Названы регионы — лидеры по продолжительности сна

Дольше всех в России спят жители Чечни, в среднем население региона выделяет на сон 10 часов 5 минут в сутки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В публикации отмечается, что в среднем россияне тратят на сон 8 часов 43 минуты в сутки. Кроме Чечни в список лидеров по продолжительности сна вошли Москва (9 часов 12 минут), Смоленская область (9 часов 7 минут), Кабардино-Балкария (9 часов 5 минут) и Ингушетия (9 часов 4 минуты).

Также аналитики выяснили, что женщины в среднем спят на девять минут дольше, чем мужчины.

Специалисты FinExpertiza опирались на данные Росстата. Аналитики учитывали при расчете показателей время, которое уходит на засыпание и пробуждение, а также на периоды бессонницы.

До этого сообщалось, что молочные продукты, сладости и острая еда могут ухудшать качество сна. Эксперты утверждают, что пищевые аллергии могут негативно повлиять на ночной отдых. Кроме того, роль играет время приема пищи. С плохим сном связаны поздние ужины, особенно с тяжелой едой.

Ранее было названо отличие мужского и женского сна.