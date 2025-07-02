Названо отличие мужского и женского сна

Сон — один из самых мощных ресурсов для восстановления, но у мужчин и женщин он работает по-разному. Женщинам часто нужно спать больше, чем мужчинам, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева.

«Женский сон тесно связан с гормональным фоном. Женщине нужно в среднем на 20–30 минут больше сна, чем мужчине, потому что ее мозг работает сложнее: у женщин чаще задействованы оба полушария, больше переключений в течение дня. Кроме того, регулярный, полноценный сон — основа здоровья и красоты кожи. Нарушение ночного отдыха разрушает суточные ритмы выработки эстрадиола. Его дефицит в результате недосыпа приводит к снижению синтеза коллагена, ослаблению кожного барьера и ускоренному старению кожи. Особенно это касается женщин в периоды гормональной нестабильности — ПМС, послеродовое восстановление, менопауза», – рассказала Лебедева.

У мужчин, по словам специалиста, от недосыпания снижается концентрация, ухудшается скорость реакции.

«Они также чаще храпят, что сильно влияет на качество сна. Храп — проблема не столько бытовая, сколько медицинская. Он связан с вибрацией мягких тканей гортани и глотки, возникающей при нарушении проходимости дыхательных путей. У мужчин шире гортань и больше объем мягких тканей в области шеи, а жировые отложения, особенно при лишнем весе, чаще скапливаются именно в верхней части туловища. В итоге — дыхание во сне нарушается, возникает вибрация, и вот он, храп. К тому же у мужчин выше риск апноэ — кратковременных остановок дыхания во сне, которые делают храп еще опаснее. Он связан с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, диабетом и ожирением», — отметила доктор.

Именно поэтому паре лучше спать раздельно, если партнеры мешают друг другу, уверена Лебедева.

«И речь не только о храпе, но и о разных хронотипах («жаворонок», «сова») или повышенной чувствительности. Сон раздельно – это нормально. И не только в разных кроватях, но и разных комнатах», – заключила доктор.

Ранее врач рассказала про феномен невосприятия сна.