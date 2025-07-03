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Доберман Рей из Башкирии освоил татарский и покорил соцсети

В Башкирии доберман выучил татарский язык и прославился в соцсетях
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Shutterstock

Доберман Рей из башкирского Нефтекамска стал звездой соцсетей, после того как научился выполнять команды хозяйки не только на русском, но и на татарском языке. Об этом сообщает News Bash.

Согласно материалу, питомец подчиняется командам «утыр» (сиди) или «ят» (лежи), а когда слышит «куян» (заяц) принимает уморительную позу.

По словам хозяйки, талант Рея раскрылся, когда она во время телефонных разговоров стала использовать татарский язык, чтобы пес не реагировал на слово «гулять». Однако доберман выучил незнакомые слова.

В январе жительница Одинцово разместила в сети объявление о продаже кота за 200 млн руб. По словам продавца, уникальность ее питомца в том, что он может в туалете смывать воду как за собой, так и за хозяином. Кроме того, у него ласковый и игривый характер и тихое мяуканье, не мешающее окружающим. Хозяйка отметила, что потенциальным покупателям придется пройти собеседование и тест на адекватность.

Ранее ученые выяснили, что собаки постоянно «говорят» с нами.

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