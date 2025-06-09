Собаки постоянно «говорят» с нами — просто не словами, выяснили ученые

UM: собаки уже общаются с нами — просто делают это по-своему

Желание, чтобы собака могла говорить, знакомо многим владельцам домашних животных. Однако специалисты по поведению животных уверяют: собаки уже общаются с нами — просто делают это по-своему. Об этом пишет University of Melbourne (UM).

Исследования показывают, что мы инстинктивно изменяем стиль речи при общении с собаками, используя более высокий тон, замедленный ритм и повторяющиеся фразы — как с младенцами. Такой стиль, называемый doggerel, активирует у собак зоны мозга, отвечающие за привязанность. Однако вербальное общение — лишь малая часть взаимодействия.

Ученые выделяют не менее десяти различных способов, которыми человек говорит с собакой: от команд до разговоров «по душам» и утешительных фраз во время грозы. Мы часто наделяем питомцев голосом, говорим от их имени и даже копируем их поведение, играя в «собачьи поклоны» и подражая лаям.

При этом животные тоже активно выражают свои эмоции: отводят взгляд, облизываются, зевают или отходят подальше — это признаки того, что собака испытывает дискомфорт. Если такие сигналы игнорируются, собаки могут начать рычать или кусаться, чтобы добиться реакции.

Эксперты подчеркивают: современное понимание благополучия животных основано на уважении их права на выбор. Не все собаки хотят, чтобы их гладили незнакомцы — и это важно учитывать, особенно при обучении детей взаимодействию с животными.

Понимание собачьего языка тела, по мнению исследователей, позволяет выстраивать более глубокие и уважительные отношения с питомцами. Как говорят специалисты, секрет не в том, чтобы научить собаку говорить, а в том, чтобы научиться ее слушать.

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