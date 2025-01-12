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Россиянка продает «уникального» кота за 200 млн рублей после теста на адекватность

Жительница Одинцово решила продать кота за 200 млн рублей
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Unsplash

Жительница Одинцово разместила в сети объявление о продаже кота за 200 млн руб. Об этом сообщает Life.

По словам продавца, уникальность ее питомца в том, что он может в туалете смывать воду как за собой, так и за хозяином. Кроме того, у него ласковый и игривый характер, а также тихое мяуканье, не мешающее окружающим.

«Кот наполнит ваш дом уютом и теплом и снизит риск инфаркта или инсульта на 20%», — говорится в объявлении.

В публикации хозяйка отметила, что потенциальным покупателям придется пройти собеседование и тест на адекватность.

Прошлой весной жителей Китая возмутили торговые автоматы на улицах, продающие домашних животных. Устройство представляет собой большой ящик, разделенный на несколько секторов, в котором живут кошки или собаки. По словам авторов идеи, животным достаточно места в своих кабинках, однако местные жители посчитали иначе.

Ранее дети в России начали ухаживать за камнями.

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