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Мошенники массово атаковали россиян в поисках работы

«Известия»: в мае и июне мошенники атаковали ищущих работу россиян
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В мае — июне мошенники использовали новые схемы против тех, кто ищет работу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компании по кибербезопасности.

Согласно материалу, злоумышленники присылали тестовые задания с вирусами и приглашали на онлайн-собеседования по фейковым ссылкам. Во всех случаях жертвам предлагалось загрузить программу с вирусом, похищавшим все их данные.

«Во всех мошеннических схемах ссылки на поддельные вакансии распространялись через Telegram-каналы, посвященные поиску работы», — говорится в статье.

По словам главы BI.ZONE Threat Intelligence Олега Скулкина, за этими схемами стоит хакерский кластер Lazer Werewolf, известный как Lazarus и Hidden Cobra.

Частный рекрутер для бизнеса Екатерина Нестерова посоветовала россиянам проверять наличие вакансии на сайте компании или на рекрутинговых сайтах. Кроме того, можно попросить потенциального работодателя детально рассказать об особенностях вакансии. Эксперт рекомендует обращать внимание и на последовательность коммуникации: решать тестовое задание имеет смысл только, если кандидат отвечает базовым требованиям вакансии.

В мае мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ».

Ранее в Перми таксист спас пенсионерку от мошенников.

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