Родителей и школьников предупредили о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

Мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ», предупредил в комментарии РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники нацелены на то, чтобы обмануть людей в стрессовой ситуации. Код из СМС для подтверждения личности — это одноразовый пароль, отправляемый настоящими сервисами, чтобы подтвердить операцию или вход в аккаунты. Если мошенники его получат, они смогут попасть в личные кабинеты, электронные дневники, аккаунты на «Госуслугах» или даже в банковские приложения, если те связаны с номером телефона.

«Настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся централизованно через школы и с участием родителей или законных представителей», — сказал депутат.

При таком развитии событий он посоветовал прекратить звонок и связаться со школой или департаментом образования. Кроме того, со школьниками нужно провести профилактическую беседу, а на аккаунты выпускников установить двухфакторную аутентификацию, ограничить доступ к банковским приложениям и контролировать подозрительные СМС.

В конце апреля юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что на фоне приближения экзаменационного периода злоумышленники начали активно атаковать детей, рассылая им сообщения с якобы вариантами получения ответов ЕГЭ и ОГЭ и различной «помощью». Они присылают им ссылки на фейковые ресурсы, выманивают личные данные и требуют деньги за готовые решения.

Ранее мошенники нашли способ кражи данных сдающих ЕГЭ.