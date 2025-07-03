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Забастовка авиадиспетчеров начнется во Франции в преддверии школьных каникул

Двухдневная забастовка авиадиспетчеров начнется во Франции 3 июля
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Depositphotos

Двухдневная забастовка авиадиспетчеров начнется во Франции в четверг, 3 июля, в преддверии начала летних школьных каникул. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что к проведению забастовки призвали два французских профсоюза авиадиспетчеров USAC-CGT и UNSA-ICNA. Они представляют 33% сотрудников отрасли. Авиадиспетчеры призывают улучшить условия труда, а также положить конец структурной нехватке персонала, провальным техническим проектам и «токсичному управлению».

Подчеркивается, что забастовка приведет к нарушению авиасообщения по всей стране.

В середине июня сотрудники парижского Лувра провели спонтанную забастовку, требуя улучшения условий труда.

Уточняется, что ежемесячная встреча с руководством переросла в протестную акцию работников галерей, администрации и охраны, выступивших против ухудшения условий труда.

Музей был закрыт несколько часов. Отмечается, что некоторые посетители так и не дождались открытия Лувра и ушли, несмотря на приобретенные билеты.

Ранее французский спецназ объявил забастовку.

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