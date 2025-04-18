Французский спецназ объявил забастовку

Во Франции полицейские из 17 бригад исследований и реагирования (BRI) начали забастовку. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

BRI — боевая единица и подразделение полицейского спецназа Национальной полиции Франции, находящееся в ведении МВД. Ее бригады занимаются расследованием уголовных преступлений, в том числе вооруженных ограблений и похищений людей.

Около 400 элитных полицейских провели демонстрацию перед зданием Национального управления судебной полиции. Они отказываются работать сверхурочно, сокращают количество дежурств, а все автомобили оставляют на ночь в гараже.

«Мы отдаем все: сверхурочные, личную жизнь. Но как только дело доходит до признания, мы оказываемся в беде», — заявил телеканалу анонимный сотрудник BRI.

TF1 отмечает, что возмущение полицейских длится уже десять лет, но оно приобрело новый оборот, когда появились слухи о выплате премии в размере €400 за расследование. По мнению офицеров, это слишком маленькая сумма. Помимо финансовой проблемы, полицейские призывают власти рассмотреть вопрос о восстановлении престижа работы в полиции.

15 апреля началась первая с 1976 года забастовка полицейских в Финляндии.

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