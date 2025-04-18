Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский спецназ объявил забастовку

TF1: подразделение французской полиции BRI объявило забастовку
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Во Франции полицейские из 17 бригад исследований и реагирования (BRI) начали забастовку. Об этом сообщил французский телеканал TF1.

BRI — боевая единица и подразделение полицейского спецназа Национальной полиции Франции, находящееся в ведении МВД. Ее бригады занимаются расследованием уголовных преступлений, в том числе вооруженных ограблений и похищений людей.

Около 400 элитных полицейских провели демонстрацию перед зданием Национального управления судебной полиции. Они отказываются работать сверхурочно, сокращают количество дежурств, а все автомобили оставляют на ночь в гараже.

«Мы отдаем все: сверхурочные, личную жизнь. Но как только дело доходит до признания, мы оказываемся в беде», — заявил телеканалу анонимный сотрудник BRI.

TF1 отмечает, что возмущение полицейских длится уже десять лет, но оно приобрело новый оборот, когда появились слухи о выплате премии в размере €400 за расследование. По мнению офицеров, это слишком маленькая сумма. Помимо финансовой проблемы, полицейские призывают власти рассмотреть вопрос о восстановлении престижа работы в полиции.

15 апреля началась первая с 1976 года забастовка полицейских в Финляндии.

Ранее британские власти обратились к военным из-за забастовок мусорщиков в Бирмингеме

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами