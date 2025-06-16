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Сотрудники Лувра провели спонтанную забастовку

Monde: сотрудники Лувра провели забастовку, потребовав улучшения условий труда
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Depositphotos

Сотрудники парижского Лувра провели спонтанную забастовку, потребовав улучшения условий труда. Об этом сообщает газета Le Monde.

Уточняется, что ежемесячная встреча с руководством переросла в протестную акцию работников галерей, администрации и охраны, выступивших против ухудшения условий труда.

Музей был закрыт несколько часов. Отмечается, что некоторые посетители так и не дождались открытия Лувра и ушли, несмотря на приобретенные билеты.

В мае примерно 60% проводников высокоскоростных поездов TGV Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) присоединились к забастовке. Профсоюз железнодорожников Sud-Rail призвал проводников присоединиться к забастовкам с 9 по 11 мая. Даты были выбраны не просто так, в майские праздники во Франции нагрузка на поезда увеличивается до максимальных показателей. Работники требуют улучшения условий труда, а также повышения уровня заработной платы.

Ранее французский спецназ объявил забастовку.

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