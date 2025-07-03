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Девушка пыталась защитить родителей и отправила мошенникам 2 млн рублей с их счетов

Во Владимирской области девушка отправила мошенникам 2 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Во Владимирской области 19-летняя девушка, защищая родителей, перевела злоумышленникам деньги с их счетов. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В полицию 25 июня обратилась 43-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее дочь несколько дней общалась с мошенником, представившимся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил девушку, что с банковских счетов ее родителей пытаются похитить деньги, и под предлогом «защиты» средств вынудил перевести почти 2 млн рублей на указанные реквизиты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого вдову бывшего российского министра обманули на 10 млн рублей. Ее убедили отправить средства на «безопасный счет».

Ранее мужчина думал, что общается с Дженнифер Энистон, и стал жертвой мошенника.

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