Вдову бывшего российского министра обманули на 10 млн рублей

Вдову экс-министра путей и сообщения России обманули на 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

76-летняя Галина Аксененко — жена Николая Аксененко, занимавшего должность главы министерства путей и сообщения с 1997 по 2002 год, проживает в Испании, но раз в год приезжает на родину в Россию. В этом году по приезде в РФ ей сразу стали названивать мошенники.

По данным источника ее убедили перевести на «безопасный счет» 10 миллионов рублей. Деньги она отдала курьеру, ждавшему ее в московском парке «Музеон». Вскоре она обратилась в полицию, заведено уголовное дело о мошенничестве.

Недавно мошенники выманили у пенсионера из Санкт-Петербурга около 6,5 млн рублей. Аферисты впервые связались с пожилым петербуржцем 30 июня. Они представлялись сотрудниками различных ведомств, убедили 77-летнего мужчину, что его деньги в опасности, и предложили вариант — отдать сбережения курьеру, чтобы тот доставил их в безопасное место.

Ранее россиянам раскрыли популярные в июле схемы мошенников.