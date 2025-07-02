Мужчина думал, что общается с Дженнифер Энистон, и стал жертвой мошенника

Британец думал, что общается с актрисой Дженнифер Энистон, и стал жертвой мошенника, пишет Mirror.

Житель Саутгемптона Пол Дэвис, являющийся большим поклонником сериала «Друзья», стал жертвой мошенника, выдававшего себя за актрису Дженнифер Энистон. Как оказалось позже, преступник использовал технологии deepfake, чтобы убедить мужчину перевести ему деньги.

Пол рассказал, что был уверен, что общается с актрисой, которая в сообщениях признавалась ему в любви. В какой-то момент собеседница заявила, что ей срочно нужны £200 для оплаты подписок Apple. В ходе общения «Дженнифер» прислала Дэвису фотографию водительских прав и видео, которое показалось британцу подлинным, это и стало решающим фактором, склонившим мужчину к переводу средств.

Мошенник, выдававший себя за Энистон, также предупредил Пола, чтобы он распространялся о переводе денег в соцсетях. А после того, как необходимая сумма была отправлена, Дэвиса заблокировали. Мужчина подчеркнул, что его психическое здоровье серьёзно пострадало из-за этих инцидентов. Он делится своей историей, чтобы предупредить других людей о рисках, связанных с deepfake-технологиями.

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