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В коробке, взрывом которой мужчине разорвало руки в Копейске, могла быть взрывчатка

В Копейске у мужчины, которому разорвало руки взрывом коробки, нашли оружие
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

У мужчины, которому разорвало кисти рук взрывом коробки в Копейске, обнаружили оружие. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

У 60-летнего местного жителя в руках произошел взрыв неустановленного предмета, находившегося в коробке. В результате он получил серьезные травмы кистей рук, и их ампутировали.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. В ходе обысков у подозреваемого изъяли обрез охотничьего ружья, компоненты патронов и пороха, а также другие предметы, интересующие следствие.

Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Telegram-канал Baza сообщает, что в коробке, которую мужчина нес, могло находиться взрывное устройство.

Инцидент произошел на улице Жданова. Мужчина нес коробку, которая внезапно взорвалась. В результате кисти обеих рук пострадавшего оказались разорваны.

Ранее арестованная с бомбой москвичка готовила покушение в Петербурге.

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