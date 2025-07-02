В российском городе мужчине разорвало кисти рук взрывом коробки, которую он нес

В Копейске мужчине разорвало кисти рук взрывом коробки, которую он нес

В Копейске мужчина получил травмы из-за взрыва. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел на улице Жданова. Мужчина нес коробку, которая внезапно взорвалась — что находилось внутри, неизвестно. В результате взрыва он получил тяжелые травмы. Обе кисти рук оказались разорваны.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого беременная россиянка попала в больницу после взрыва блендера в руках. Женщина получила ожоги II степени. После оказания помощи пострадавшую отправили домой. Ее ребенок не пострадал, однако весь следующий день из-за тонуса живота будущая мать не ощущала его движений.

Ранее взрыв в автобусе с петербуржцами попал на видео.