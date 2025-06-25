Арестованная с бомбой москвичка готовила покушение в Петербурге

Москвичка, которая была арестована в Санкт-Петербурге за попытку заложить самодельное взрывное устройство (СВУ), готовила покушение на начальника отдела IT-компании, осуществляющей разработку беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов города.

По его словам, взрывчатку пытались заложить под автомобиль главы отдела фирмы.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, 24 июня суд поместил под стражу 24-летнюю уроженку Москвы, которую подозревают в попытке заложить СВУ под машину одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины. В пресс-службе заявили, что по обстоятельствам, независящим от девушки, она не смогла установить бомбу, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Москвичку задержали 19 июня. Она полностью признала свою причастность к инкриминируемому преступлению.

В июне суд в Великом Новгороде арестовал агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО).

Ранее россиянку, передававшую снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене.