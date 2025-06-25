На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестованная с бомбой москвичка готовила покушение в Петербурге

Арестованная в Петербурге женщина готовила покушение на главу отдела IT-компании
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Москвичка, которая была арестована в Санкт-Петербурге за попытку заложить самодельное взрывное устройство (СВУ), готовила покушение на начальника отдела IT-компании, осуществляющей разработку беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов города.

По его словам, взрывчатку пытались заложить под автомобиль главы отдела фирмы.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, 24 июня суд поместил под стражу 24-летнюю уроженку Москвы, которую подозревают в попытке заложить СВУ под машину одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины. В пресс-службе заявили, что по обстоятельствам, независящим от девушки, она не смогла установить бомбу, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Москвичку задержали 19 июня. Она полностью признала свою причастность к инкриминируемому преступлению.

В июне суд в Великом Новгороде арестовал агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО).

Ранее россиянку, передававшую снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами