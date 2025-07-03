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Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге

МВД Петербурга: две семьи иностранцев с подростками выдворили из РФ из-за драки
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В публикации отмечается, что 16-летний подросток попал в больницу с побоями после того, как решил выяснить отношения с 13-летним соседом, гражданином Азербайджана, после конфликтной переписки в соцсетях. В ведомстве рассказали, что оппонент пришел на встречу вместе с друзьями, из-за этого драка закончилась госпитализацией юноши.

Представители правоохранительных органов оперативно установили зачинщика драки, которого по решению полиции вместе с семьей выслали в страну исхода. Аналогичные меры были приняты в отношении 15-летнего гражданина Азербайджана, участвовавшего в драке, и в отношении его семьи.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее несколько граждан Азербайджана выдворили из РФ после задержаний.

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