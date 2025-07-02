В Запорожской области задержали троих по подозрению в финансировании ВСУ

В Запорожской области задержали троих местных жителей по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, они переводили деньги на счета, которые использовались украинскими военными и спецслужбами.

В ФСБ добавили, что один из задержанных проживает в Энергодаре, двое других — в Мелитополе и селе Малая Белозерка Васильевского района. Уточняется, что в отношении всех троих возбуждены уголовные дела по статье о госизмене.

Согласно заявлению силовиков, подозреваемые признали свою вину. Им уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Апелляционный военный суд утвердил приговор Тихоокеанского флотского военного суда в отношении мигранта, проживающего на Камчатке, которого обвиняли в финансировании сирийских террористов.

Суд установил, что мужчина переводил деньги в Сирию на приобретение террористами оружия и боеприпасов. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Первые три года он отсидит в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима.

Ранее в Удмуртии вынесли приговор женщине за финансирование украинских организаций.