На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дерево, рухнувшее на ребенка в детсаду в Калининграде, стало уголовным делом

В Калининграде возбудили дело после того, как на ребенка в детсаду упало дерево

В Калининграде возбудили уголовное дело после того, как на шестилетнего мальчика рухнуло дерево в детском саду. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбудили по статье о халатности. По версии следствия, должностные лица дошкольной организации, где произошло травмирование ребенка, проигнорировали размещенный органами ГО и ЧС региона ежедневный прогноз, согласно которому на территории ожидалось значительное усиление ветра. В результате из-за резкого порыва ветра во время прогулки малолетних упал клен.

Инцидент произошел в Ленинградском районе города. Педагоги вывели детей на прогулку, и в какой-то момент из-за сильного ветра дерево рухнуло на шестилетнего мальчика. Предварительно, ребенок получил закрытый перелом правого плеча со смещением. Его состояние оценивают как стабильное.

Ранее в Петербурге школьные ворота рухнули на восьмилетнюю девочку, ребенок в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами