Дерево, рухнувшее на ребенка в детсаду в Калининграде, стало уголовным делом

В Калининграде возбудили дело после того, как на ребенка в детсаду упало дерево

В Калининграде возбудили уголовное дело после того, как на шестилетнего мальчика рухнуло дерево в детском саду. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбудили по статье о халатности. По версии следствия, должностные лица дошкольной организации, где произошло травмирование ребенка, проигнорировали размещенный органами ГО и ЧС региона ежедневный прогноз, согласно которому на территории ожидалось значительное усиление ветра. В результате из-за резкого порыва ветра во время прогулки малолетних упал клен.

Инцидент произошел в Ленинградском районе города. Педагоги вывели детей на прогулку, и в какой-то момент из-за сильного ветра дерево рухнуло на шестилетнего мальчика. Предварительно, ребенок получил закрытый перелом правого плеча со смещением. Его состояние оценивают как стабильное.

Ранее в Петербурге школьные ворота рухнули на восьмилетнюю девочку, ребенок в больнице.