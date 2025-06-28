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Ворота в российском гостевом комплексе упали на трех малолетних девочек

В Челябинской области ворота гостевого комплекса упали на трех девочек
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Челябинский Следком

В Челябинской области малолетние получили травмы из-за того, что на них упали ворота в гостевом комплексе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 июня в комплексе «Хутор Увильды» в поселке Рипус. Три девочки в возрасте от шести до семи лет закрывали ворота, и в результате конструкция на рухнула на малолетних. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 52-летний индивидуальный предприниматель ненадлежащим образом обеспечил безопасность эксплуатации ворот. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех деталей и обстоятельств происшествия.

Ранее в Калининграде возбудили дело после того, как на ребенка в детсаду упало дерево.

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