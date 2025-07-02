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На маркетплейсах заметили футболки с Трампом и надписью «папочка»

На маркетплейсах появились футболки с фото Трампа и надписью «папочка»
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Футболки с фото президента США Дональда Трампа и надписью Daddy (папочка) появились на российских маркетплейсах. Стоимость варьируется от 800 до 1100 рублей.

Таким образом продавцы маркетплейсов оперативно отреагировали на историю прошлой недели, когда Трампа «папочкой» назвал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Следует отметить, что фото американского лидера, которое напечатали на футболке, было сделано в августе 2023 года в тюрьме штата Джорджия. Политик провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в $200 тысяч.

Похожие футболки с надписью «папочка» и таким же фото Трампа появилась в продаже и на сайте официального мерча американского лидера и вице-президента США Джей Ди Вэнса. В описании футболки указывается, что она сделана в США.

Комментируя заявление американского лидера на пресс-конференции 25 июня, в котором Трамп сравнил отношения между Ираном и Израилем с «двумя детьми, дерущимися во дворе», Рютте назвал его «папочкой». Позже он заявил, что его слова о «папочке» во время беседы с президентом США были вырваны из контекста и не касались самого американского лидера.

Ранее эксперт объяснила, почему Европе нужен «папочка».

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