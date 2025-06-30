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В Москве загорелась стройка на Воробьевых горах

В Москве загорелась стройка горнолыжного комплекса на Воробьевых горах
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Shutterstock

В Москве горит стройка горнолыжного комплекса на Воробьевых горах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В МЧС России уточнили, что на улице Косыгина произошло возгорание деревянных лесов на строительной площадке. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Позднее возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших при пожаре нет.

В работах задействованы 23 спасателя и семь единиц техники МЧС России.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС прибыли в московский торговый центр «Мегаполис» на Митинской улице после получения информации о возгорании. В МЧС рассказали, что получили информацию о возгорании в подсобном помещении на третьем этаже ТЦ. До прибытия на место пришествия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались около 70 человек. До этого в соцсетях появилась информация о возгорании в «Мегаполисе». Снаружи здания был виден густой дым.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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