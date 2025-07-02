Продажи туров в Азербайджан сократились на треть

Эксперт Мкртчян: продажи туров из России в Азербайджан сократились на 30-40%

Продажи туристических пакетов в Азербайджан снизились на 30-40% после сообщений о задержаниях российских граждан. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Как пояснил эксперт, динамика продаж значительно варьируется в зависимости от города вылета. При этом большинство туристов, уже приобретших путевки, предпочитают не отказываться от поездок из-за возможных финансовых санкций со стороны туроператоров.

«При стабилизации ситуации на восстановление турпотока потребуется около двух-трех недель», — отметил Мкртчян.

Генеральный директор одной из крупных туристических сетей добавил, что организованные туры пока сохраняют спрос, так как штрафные санкции за отмену поездки остаются существенными для большинства путешественников.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в МИД Азербайджана назвали способ улучшить отношения с Россией.