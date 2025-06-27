Беременная россиянка попала в больницу после взрыва блендера в руках

В Ставропольском крае девушка на восьмом месяце беременности пострадала при взрыве блендера. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Несчастный случай произошел с 23-летней Алисой из города Георгиевска. Она использовала блендер, который нельзя мыть под краном из-за зарядного блока на корпусе, поэтому стала обливать его горячей водой. Девушка уже очищала прибор этим способом, но в этот раз он внезапно взорвался и обжег владелицу.

Прибывшие на место врачи скорой сделали Алисе укол с обезболивающим и забрали в больницу. Там выяснилось, что она получила ожоги II степени. После оказания помощи россиянку отправили домой. Ребенок не пострадал, но весь следующий день из-за тонуса живота будущая мать не ощущала его движений.

Из-за полученных травм она была вынуждена еще несколько дней спать на спине.

Ранее Mercedes-Benz беременной ростовчанки взорвался на ходу.